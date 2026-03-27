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Bastia-Amiens se jouera à Rodez
information fournie par So Foot 27/03/2026 à 14:47

Bastia-Amiens se jouera à Rodez

Bastia-Amiens se jouera à Rodez

Pour une fois que ce n’est pas aux États-Unis ou aux Émirats. Pour sanctionner les supporters corses du bazar fichu lors de la réception de Boulogne, la Commission des compétitions de la LFP a tranché : Bastia-Amiens se tiendra le vendredi 3 avril prochain au stade Paul-Lignon de Rodez comme l’a proposé le club hôte.

ℹ️ Cumunicatu ufficiale : SC Bastia - Amiens SC https://t.co/DlOwKvssbR…

SW pour SOFOOT.com

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