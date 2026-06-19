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Un Diego Maradona virtuel fait polémique en Argentine
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 21:06

Un Diego Maradona virtuel fait polémique en Argentine

Un Diego Maradona virtuel fait polémique en Argentine

Pas touche aux morts. Coupe du monde oblige, les pubs pour les paris sportifs inondent la planète foot encore plus que d’habitude. En Argentine, l’une d’elle fait particulièrement parler d’elle. Et pas en bien.

D10s sorti de sa tombe

Baptisée « Des gens qui ont du cran » (ou « des couilles » comme on a été élevé à la même enseigne qu’Emiliano Martinez), cette campagne de la société BetWarrior met en scène des Argentins pris par la frénésie du Mondial. Le spot se conclut par une apparition de Diego Maradona qui lance : « Si le monde veut nous couper les jambes, on va leur montrer qu’ici, on joue au ballon. »

JD pour SOFOOT.com

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