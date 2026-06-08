Un Diable rouge raccroche les crampons

Il a tellement accompli qu’on en oublierait son âge. À 31 ans, Divock Origi a annoncé ce lundi qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur . Le Belge (32 sélections, 3 buts), qui n’a plus joué depuis plus de deux ans et sans club depuis 6 mois, a publié un post Instagram en ce sens. « Mon rêve en tant que joueur est accompli. J’ai réalisé mes rêves d’enfant : jouer sur les plus grandes scènes et remporter les plus grands trophées » , écrit-il, sous une photo de lui embrassant la Ligue des champions, remportée en 2019 grâce, notamment, à son but en finale . « Ma mission est accomplie. Je me tourne maintenant vers un nouveau chapitre de ma vie » , conclut-il.

NB pour SOFOOT.com