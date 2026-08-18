Hugo Picard retrouve son coach préféré et va découvrir la Ligue 1
Dumont et Picard sont dans un bateau. Hugo Picard rejoint Troyes pour un prêt d’un an avec option d’achat en provenance de Columbus Crew. Le petit milieu offensif (1,68 mètre) retrouve Stéphane Dumont qu’il avait connu à Guingamp et qui l’avait fait débuter au haut niveau. Sous ses ordres, il a disputé 65 de ses 104 matchs professionnels en France, avant de partir pour la MLS l’été dernier.
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