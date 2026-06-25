Un deuxième Zézé signe au FC Nantes
Un Zézé peut en cacher un autre. Parti l’été dernier en Arabie saoudite (Neom SC) pour 20 millions d’euros, le défenseur nantais Nathan Zézé garde une attache dans son club formateur. Son frère Yanel, 18 ans, vient de signer son premier contrat professionnel avec le FC Nantes , a annoncé le club ligérien. Gardien des U19, il a disputé 10 matchs du championnat national de la même catégorie cette saison (dont le quart de finale perdu contre le PSG), 2 avec la réserve (N3) et même une rencontre de Youth League en novembre dernier.
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