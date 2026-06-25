Neymar cite du Lewis Hamilton pour son retour avec le Brésil
« Souviens-toi de qui tu es ». Ce sont par ces mots que Neymar Jr. a légendé sa publication Instagram, celle de son retour avec la sélection, plus de trois ans après, face à l’Écosse (0-3). On le voit essuyer ses yeux embués et faire un bécot au public brésilien. Ces six mots (en anglais) sont une référence à Lewis Hamilton, qui a d’ailleurs commenté « TOUJOURS » sous le post du joueur de Santos.
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