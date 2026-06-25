 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Neymar dans un cercle très fermé
information fournie par So Foot 25/06/2026 à 16:51

Neymar dans un cercle très fermé

Neymar dans un cercle très fermé

Encore un carré VIP pour Neymar. Pendant que le Brésil s’imposait sans sourciller face à l’Écosse dans la nuit de mercredi à jeudi (3-0), l’ancienne star du PSG et du Barça a signé son grand retour avec la Seleção après pratiquement trois longues années d’absence. Son petit quart d’heure de jeu lui a d’ailleurs suffi à marquer l’histoire.

Comme Pelé

Après 2014, 2018 et 2022, place donc à 2026. Neymar est devenu seulement le quatrième joueur de l’histoire à disputer quatre éditions de la Coupe du monde avec la sélection brésilienne . Les trois qui l’ont fait avant lui ? Djalma Santos (1954, 1958, 1962, 1966), Pelé (1958, 1962, 1966 et 1970) et Cafu (1994, 1998, 2002 et 2006).…

VM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PSG ne cesse de rayonner pendant le Mondial
    Le PSG ne cesse de rayonner pendant le Mondial
    information fournie par So Foot 25.06.2026 18:04 

    Le PSG n’a pas complètement disparu des radars pendant ce Mondial. Grâce aux performances de ses internationaux engagés en Coupe du monde, le double champion d’Europe continue de rayonner sur la scène internationale. Six Parisiens ont d’ores et déjà trouvé la faille ... Lire la suite

  • Un conducteur fait une dizaine de blessés au Mexique après la victoire face à la Tchéquie
    Un conducteur fait une dizaine de blessés au Mexique après la victoire face à la Tchéquie
    information fournie par So Foot 25.06.2026 18:01 

    Dans la nuit de ce mercredi à jeudi, 17 personnes ont été blessées dans la station balnéaire de Cabo San Lucas , au Mexique, lors des célébrations de la victoire du Tri face à la Tchéquie (0-3), rapporte Reuters. D’après le média InfoBae , le principal responsable ... Lire la suite

  • Le Vélodrome a un nouveau nom
    Le Vélodrome a un nouveau nom
    information fournie par So Foot 25.06.2026 17:58 

    Nouveau logo, nouvelle direction, nouveau naming pour le stade… Pour un club qui cherche de la stabilité, ça fait beaucoup de changements en si peu de temps. Depuis dix piges, on parlait d’Orange Vélodrome, mais dorénavant et pour les sept prochaines saisons au ... Lire la suite

  • « Un deuil, ça peut resserrer les liens »
    « Un deuil, ça peut resserrer les liens »
    information fournie par So Foot 25.06.2026 17:34 

    Didier Deschamps est en deuil et ne sera pas sur le banc contre la Norvège, après la disparition de sa mère. À l'Euro 2000, le sélectionneur Roger Lemerre avait également connu le malheur de perdre son papa pendant la compétition. Pour un groupe, c'est un moment ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank