Alexia Putellas rassure après les séismes au Venezuela
Issue de secousses. En vacances au Venezuela, Alexia Putellas a tenu à rassurer sa communauté après les tremblements de terre qui ont récemment ébranlé le pays sud-américain . Sur Instagram, la joueuse espagnole de 32 ans a assuré qu’elle et sa famille « se trouvaient sains et saufs à Caracas » . Elle en a aussi profité pour rendre hommage aux nombreuses victimes de ce double séisme qui a causé la mort d’au moins 164 personnes.
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