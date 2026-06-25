La Serie A va rester sur DAZN

Pour les 110 personnes qui regardent la Serie A en France, ne vous inquiétez pas : vous pourrez continuer à le faire. Bon, ce sera toujours sur DAZN, mais au moins, le championnat italien sera diffusé .

Dans un entretien accordé à L’Équipe , Brice Daumin, le directeur général de DAZN France, a annoncé que la Serie A resterait sur la plateforme jusqu’en 2029. « On est très contents de prolonger la Serie A pour trois ans », a-t-il expliqué. DAZN avait commencé à diffuser le championnat italien la saison dernière en France.…

MJ pour SOFOOT.com