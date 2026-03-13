Un deuxième pays qualifiés pour la Coupe du monde féminine 2027

Un deuxième pays qualifiés pour la Coupe du monde féminine 2027

Une pierre, deux coups. L’équipe féminine d’Australie s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Asie en battant la Corée du Nord (2-1) ,ce vendredi en quarts de finale, et décroche son ticket pour la Coupe du monde 2027 (24 juin-25 juillet 2027). Les Matildas sont officiellement la deuxième nation qualifiée après le Brésil, pays hôte.

Dans la Confédération asiatique de football (AFC), les places qualificatives sont attribuées aux quatre nations demi-finalistes de la Coupe d’Asie . Deux nations éliminées en quarts de finale seront directement qualifiées, alors que les deux autres disputeront des barrages intercontinentaux.…

CT pour SOFOOT.com