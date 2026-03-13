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Chelsea prolonge son capitaine
information fournie par So Foot 13/03/2026 à 18:00

Chelsea prolonge son capitaine

Chelsea prolonge son capitaine

Ne jamais quitter son premier amour. Reece James prolonge son aventure avec Chelsea. Au club depuis sa tendre enfance, le capitaine vient d’allonger son contrat jusqu’en 2032 . « Chelsea compte énormément pour moi. J’ai toujours dit que je voulais passer mes meilleures années ici », annonce-t-il plein d’émotion sur ses réseaux sociaux.

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