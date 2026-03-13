Chelsea prolonge son capitaine
Ne jamais quitter son premier amour. Reece James prolonge son aventure avec Chelsea. Au club depuis sa tendre enfance, le capitaine vient d’allonger son contrat jusqu’en 2032 . « Chelsea compte énormément pour moi. J’ai toujours dit que je voulais passer mes meilleures années ici », annonce-t-il plein d’émotion sur ses réseaux sociaux.
Staying where he belongs. 🏡 https://t.co/O0xtZ0uqYm…
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