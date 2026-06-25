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« Un deuil, ça peut resserrer les liens »
information fournie par So Foot 25/06/2026 à 17:34

« Un deuil, ça peut resserrer les liens »

« Un deuil, ça peut resserrer les liens »

Didier Deschamps est en deuil et ne sera pas sur le banc contre la Norvège, après la disparition de sa mère. À l'Euro 2000, le sélectionneur Roger Lemerre avait également connu le malheur de perdre son papa pendant la compétition. Pour un groupe, c'est un moment difficile à gérer, mais qui peut aussi renforcer les liens.

La distance était à l’époque moins lointaine pour rentrer en France, mais la douleur était la même. Comme Didier Deschamps a appris la triste nouvelle de la disparition de sa mère cette semaine, en pleine Coupe du monde, Roger Lemerre, alors sélectionneur des Bleus, avait été touché par le décès de son papa lors de l’Euro 2000. « J’ai quelques souvenirs de la compétition et de ces moments, se souvient René Girard, adjoint de Lemerre à l’époque. Roger était dans le malheur, et moi aussi. » Quelques jours après avoir vu l’ancien bras droit d’Aimé Jacquet perdre son père au soir de la victoire de la France contre la Tchéquie (2-1), Girard apprend que son père a été victime d’un AVC, après le troisième match des Bleus contre les Pays-Bas. Des nouvelles brutales, difficile à gérer, mais aussi d’immenses douleurs qui peuvent souder un groupe.

Le foot au second plan, le groupe un peu plus soudé

Il n’est pas question de créer un storytelling autour d’un tel drame, perdre un parent est un moment insurmontable à passer, quel que soit l’âge. Mais comment gérer le deuil dans une période consacrée à la performance, la compétition et la gagne. Tout cela passe bien sûr au second plan et Didier Deschamps ne pouvait pas faire autrement que de rentrer auprès de ses proches dans cette épreuve, parce qu’il en avait besoin et sans doute qu’eux aussi. « Roger était aussi rentré quelque temps, ce qui est tout à fait normal, raconte Girard. Je veux dire, quand on perd quelqu’un de très cher, on peut comprendre qu’on n’a pas trop la tête au reste. »…

Propos de René Girard recueillis par TC

Par Tristan Claeyssen pour SOFOOT.com

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