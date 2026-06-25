Le PSG ne cesse de rayonner pendant le Mondial
Le PSG n’a pas complètement disparu des radars pendant ce Mondial. Grâce aux performances de ses internationaux engagés en Coupe du monde, le double champion d’Europe continue de rayonner sur la scène internationale. Six Parisiens ont d’ores et déjà trouvé la faille dans la plus belle des compétitions internationales . C’est plus que toute autre équipe. Barcola et Dembélé chez les Bleus, Hakimi avec le Maroc, João Neves et Nuno Mendes pour le Portugal, et Mbaye pour le Sénégal font donc briller les Rouges et Bleus, encore.
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