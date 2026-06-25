L’Andalou Fabián Ruiz tacle la télévision espagnole

Faut pas lui chercher des noises, à Fabián. Interviewé par la chaîne DAZN pendant le Mondial, Fabián Ruiz a profité du moment pour mettre un petit coup derrière la nuque à la chaîne de télévision TVE. « Pour finir, si quelqu’un ne m’a pas compris durant l’interview, vous pouvez sous-titrer mon accent andalou » , a-t-il lancé avant de rendre le micro. Une polémique qui fait suite aux actes de la chaîne espagnole, qui, dans un reportage sur la Roja , a sous-titré les propos de la mère du joueur en raison de son accent andalou.

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TC pour SOFOOT.com