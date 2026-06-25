Le Stade rennais fait un gros coup
Le mercato est déjà lancé à Rennes. Esteban Lepaul va prolonger au Stade rennais. Le club breton a officialisé dans l’après-midi la prolongation de son buteur jusqu’en 2030. Pour l’instant, les modalités financières autour du contrat du joueur restent inconnues. Tout ce qu’on peut affirmer, c’est que le pichichi de la saison dernière de Ligue 1 sera une pièce maîtresse d’un effectif rennais qui jouera l’Europe la saison prochaine, et qui connaîtra donc la joie des semaines à trois matchs.
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