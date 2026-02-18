 Aller au contenu principal
Un des objectifs d'Habib Beye à l'OM ? «Tenter de remporter la Coupe de France»
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 23:27

Place au foot, désormais. Après avoir dit au revoir à Roberto de Zerbi, au revoir puis rebonjour à Medhi Benatia, l’OM a trouvé son nouvel entraîneur. Il s’appelle Habib Beye. L’ancien entraîneur du Red Star et du Stade rennais pose ses valises dans la cité phocéenne jusqu’en 2027 . Medhi Benatia a commenté cette arrivée en ces termes : « le choix d’Habib Beye comme nouvel entraîneur de l’OM s’inscrit pleinement dans notre volonté de recruter un technicien doté du leadership nécessaire pour prendre en main un groupe qui doit, bien évidemment, être remobilisé après une période sportive compliquée, a décrit le directeur du foot olympien. Dès nos premiers échanges, il m’a semblé extrêmement engagé et totalement tourné vers la suite, avec des objectifs clairs pour tous : retrouver rapidement le chemin de la victoire, viser une place sur le podium de la Ligue 1 et tenter de remporter la Coupe de France afin d’offrir au peuple marseillais un trophée. »

Pour Franck Mc Court, une nomination qui « recentre sur les défis » qui restent à l’OM

Son propriétaire Franck McCourt a également réagi par ces mots : « La nomination d’Habib Beye, entraîneur de haut niveau qui entretient également un lien historique avec l’OM, nous recentre sur les défis qu’il nous reste à relever d’ici à la fin de la saison. » Le premier défi de l’OM version Habib Beye s’appelle Francis Le Blé. Marseille y affronte Brest ce vendredi.…

UL pour SOFOOT.com

