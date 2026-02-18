Bruges ne lâche pas la grappe à l'Atlético

Club Bruges 3-3 Atlético de Madrid

Buts : Onyedika (53 e ),Tresoldi (60 e ), Tzolis (89 e ) pour les Blauw-Zwart // Álvarez (8 e ), Lookman (45+2 e ), Ordoñez (csc, 79 e ) pour les Colchoneros

Plus haletant que Marty Supreme . Au terme d’une rencontre mouvementée, l’Atlético de Madrid n’a pas pu faire l’écart dans cette manche aller, rattrapé par deux fois par un Club Bruges toujours aussi peu complexé. Peu spectaculaires mais plus réalistes, les Espagnols ont pris les devants sans trop forcer à l’issue de la première période (0-2), mais les Marseillais peuvent en attester : ces Belges savent se transcender en Ligue des champions.…

SW pour SOFOOT.com