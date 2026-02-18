 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bruges ne lâche pas la grappe à l'Atlético
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 23:14

Bruges ne lâche pas la grappe à l'Atlético

Bruges ne lâche pas la grappe à l'Atlético

Club Bruges 3-3 Atlético de Madrid

Buts : Onyedika (53 e ),Tresoldi (60 e ), Tzolis (89 e ) pour les Blauw-Zwart // Álvarez (8 e ), Lookman (45+2 e ), Ordoñez (csc, 79 e ) pour les Colchoneros

Plus haletant que Marty Supreme . Au terme d’une rencontre mouvementée, l’Atlético de Madrid n’a pas pu faire l’écart dans cette manche aller, rattrapé par deux fois par un Club Bruges toujours aussi peu complexé. Peu spectaculaires mais plus réalistes, les Espagnols ont pris les devants sans trop forcer à l’issue de la première période (0-2), mais les Marseillais peuvent en attester : ces Belges savent se transcender en Ligue des champions.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un des objectifs d'Habib Beye à l'OM ? «Tenter de remporter la Coupe de France»
    Un des objectifs d'Habib Beye à l'OM ? «Tenter de remporter la Coupe de France»
    information fournie par So Foot 18.02.2026 23:27 

    Place au foot, désormais. Après avoir dit au revoir à Roberto de Zerbi, au revoir puis rebonjour à Medhi Benatia, l’OM a trouvé son nouvel entraîneur. Il s’appelle Habib Beye. L’ancien entraîneur du Red Star et du Stade rennais pose ses valises dans la cité phocéenne ... Lire la suite

  • Grâce à Schick, Leverkusen bien parti pour se qualifier
    Grâce à Schick, Leverkusen bien parti pour se qualifier
    information fournie par So Foot 18.02.2026 23:07 

    Olympiakós 0-2 Leverkusen Buts : Schick (60 e et 63 e ) pour les Allemands C’est Schick. Cet Olympiakós-Leverkusen n’a pas été très disco-funk, mais qu’importe, puisqu’un artiste a illuminé la soirée. En trois minutes, Patrick Schick a marqué deux buts au Pirée, ... Lire la suite

  • Habib Beye devient le nouvel entraîneur de l'OM
    Habib Beye devient le nouvel entraîneur de l'OM
    information fournie par So Foot 18.02.2026 22:54 

    Du banc d’un club en crise à un autre ou l’art du rebond par Habib Beye. Comme pressenti depuis quelques jours, l’Olympique de Marseille a intronisé l’ancien défenseur comme son nouvel entraîneur , pour succéder à Roberto De Zerbi au milieu d’un bazar monumental. ... Lire la suite

  • Bodø/Glimt éblouit l'Inter
    Bodø/Glimt éblouit l'Inter
    information fournie par So Foot 18.02.2026 22:52 

    Bodø/Glimt 3-1 Inter Buts : Fet (20 e ), Hauge (61 e ) et Høgh (64 e ) pour les Norvégiens // Esposito (30 e ) pour les Italiens En Bodø organisée, personne peut les canaliser. La nouvelle formule de Ligue des champions a beau proposer plus de matchs, plus de rencontres ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank