Grâce à Schick, Leverkusen bien parti pour se qualifier
Olympiakós 0-2 Leverkusen
Buts : Schick (60 e et 63 e ) pour les Allemands
C’est Schick. Cet Olympiakós-Leverkusen n’a pas été très disco-funk, mais qu’importe, puisqu’un artiste a illuminé la soirée. En trois minutes, Patrick Schick a marqué deux buts au Pirée, confirmant sa bonne forme et aidant son Bayer à prendre une belle option sur la qualification.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
