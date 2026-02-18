 Aller au contenu principal
Grâce à Schick, Leverkusen bien parti pour se qualifier
18/02/2026 à 23:07

Olympiakós 0-2 Leverkusen

Buts : Schick (60 e et 63 e ) pour les Allemands

C’est Schick. Cet Olympiakós-Leverkusen n’a pas été très disco-funk, mais qu’importe, puisqu’un artiste a illuminé la soirée. En trois minutes, Patrick Schick a marqué deux buts au Pirée, confirmant sa bonne forme et aidant son Bayer à prendre une belle option sur la qualification.…

Sport
