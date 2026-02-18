Habib Beye devient le nouvel entraîneur de l'OM
Du banc d’un club en crise à un autre ou l’art du rebond par Habib Beye. Comme pressenti depuis quelques jours, l’Olympique de Marseille a intronisé l’ancien défenseur comme son nouvel entraîneur , pour succéder à Roberto De Zerbi au milieu d’un bazar monumental.
L’entraîneur de 48 ans a posé ses valises dans la cité phocéenne jusqu’en 2027 avec pour mission de redresser une équipe à la dérive, mais qui peut encore jouer le podium et surtout espérer décrocher un titre avec la Coupe de France.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
