Habib Beye devient le nouvel entraîneur de l'OM

Du banc d’un club en crise à un autre ou l’art du rebond par Habib Beye. Comme pressenti depuis quelques jours, l’Olympique de Marseille a intronisé l’ancien défenseur comme son nouvel entraîneur , pour succéder à Roberto De Zerbi au milieu d’un bazar monumental.

L’entraîneur de 48 ans a posé ses valises dans la cité phocéenne jusqu’en 2027 avec pour mission de redresser une équipe à la dérive, mais qui peut encore jouer le podium et surtout espérer décrocher un titre avec la Coupe de France.…

CG pour SOFOOT.com