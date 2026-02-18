Le leader de Premier League perd des points chez le dernier

Wolves 2-2 Arsenal

Buts : Bueno (61 e ) et Edozie (90 e +4) pour les Wolves // Saka (5 e ) et Hincapié (56 e ) pour les Gunners

Deux surprises, un seul match. La première, c’est que Wolverhampton gagne des points. Bons derniers de Premier League, les Orange ont passé ce soir la barre des 10 points après… 27 journées. Champagne ! Mais la plus grosse surprise, c’est peut être que le leader perd deux points dans la course au titre. Dans ce match avancé de la… 31 ème journée, programmé ce mercredi à cause de la finale du Community Shield prévue en mars, Arsenal concède le match nul à Wolverhampton (2-2). Les hommes de Mikel Arteta voient Manchester City se rapprocher à quatre points désormais. …

UL pour SOFOOT.com