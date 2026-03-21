On tient le premier tube de la Coupe du monde
Un album, carrément. Alors que le compte à rebours vers la Coupe du monde est lancé et que l’on connaîtra bientôt les derniers qualifiés pour la compétition, la FIFA commence à dévoiler les à côtés du tournoi. Après les affiches officielles du mondial , voilà que la FIFA a dévoilé le premier single de l’album de la Coupe du monde .
The first song of the biggest ever #FIFAWorldCup Official Album is here. pic.twitter.com/lTHHB6RVrJ…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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