On tient le premier tube de la Coupe du monde

On tient le premier tube de la Coupe du monde

Un album, carrément. Alors que le compte à rebours vers la Coupe du monde est lancé et que l’on connaîtra bientôt les derniers qualifiés pour la compétition, la FIFA commence à dévoiler les à côtés du tournoi. Après les affiches officielles du mondial , voilà que la FIFA a dévoilé le premier single de l’album de la Coupe du monde .

The first song of the biggest ever #FIFAWorldCup Official Album is here. pic.twitter.com/lTHHB6RVrJ…

JF pour SOFOOT.com