Un des fils Simeone rejoint le Torino
information fournie par So Foot 08/08/2025 à 09:38

Un des fils Simeone rejoint le Torino

Un des fils Simeone rejoint le Torino

Le Torino n’est pas mort.

Giovanni Simeone a choisi le granata . À 30 ans, l’attaquant argentin quitte Naples et débarque à Turin, en prêt avec obligation d’achat fixée autour de 6 millions d’euros , plus un petit bonus d’un million. Il s’engage pour trois saisons, avec une option pour une quatrième, histoire d’alimenter un peu le suspense (non).…

TA pour SOFOOT.com

