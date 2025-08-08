Un des fils Simeone rejoint le Torino
Le Torino n’est pas mort.
Giovanni Simeone a choisi le granata . À 30 ans, l’attaquant argentin quitte Naples et débarque à Turin, en prêt avec obligation d’achat fixée autour de 6 millions d’euros , plus un petit bonus d’un million. Il s’engage pour trois saisons, avec une option pour une quatrième, histoire d’alimenter un peu le suspense (non).…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer