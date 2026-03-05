 Aller au contenu principal
Un des chouchous de Ted Lasso s'entraîne avec des vrais pros
information fournie par So Foot 05/03/2026 à 17:11

Football is life , n’est-ce pas ? Le plus beau sourire de l’AFC Richmond refait surface aux États-Unis : l’acteur Cristo Fernández , plus connu sous le nom de Dani Rojas dans la fameuse série Ted Lasso , a été aperçu crampons aux pieds, très sérieux en plein entraînement au Texas, du côté du club El Paso Locomotive FC.

Pour les non-initiés, la série Ted Lasso suit un entraîneur de football américain devenu coach du club anglais de Richmond et Dani Rojas est l’attaquant fantasque mexicain recruté lors de la première saison.…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
