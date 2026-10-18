Nuno Mendes forfait face au Barça

Coup dur. Comme rapporté par Le Parisien , Nuno Mendes sera absent à l’occasion de la joute contre le FC Barcelone pour la troisième journée de Ligue des champions . Touché à une cuisse samedi lors de la victoire à Strasbourg (1-3), le Portugais avait quitté ses partenaires en fin de rencontre, laissant Paris terminer à dix. Entré à la 53 e minute, il n’aura donc même pas tenu une mi-temps.

Une absence de poids

Luis Enrique avait pourtant évoqué une sortie de précaution après la rencontre, sans vouloir parler de blessure. Mais les premières nouvelles de ce dimanche refroidissent l’ambiance : la présence du latéral face aux Catalans est désormais compromise. Un sacré casse-tête pour le technicien espagnol, qui pourrait devoir préparer la réception de Lamine Yamal sans l’un de ses meilleurs arguments défensifs . Et se passer, au passage, des accélérations de l’international portugais pour faire reculer le Barça.…

SW pour SOFOOT.com