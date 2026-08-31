Un dernier gros coup sur le marcato pour l'OL ?

Un dernier gros coup sur le marcato pour l'OL ?

Bizon futé avait pourtant vu rouge dans le sens des départs. En quête de liquidités après avoir échoué à se qualifier en Ligue des champions, l’Olympique lyonnais ne s’interdit pas un dernier bon coup avant la clôture du mercato. À en croire Sky , les Gones tenteraient de faire venir une ancienne connaissance de Ligue 1 : Youssouf Fofana . Les négociations porteraient sur un prêt avec option d’achat.

Milan lui cherche une porte de sortie

L’ancien milieu de terrain de Strasbourg et Monaco, parti en Lombardie à l’été 2024, n’entrerait en effet pas dans les plans du nouvel entraîneur Ruben Amorim. Alors que Galatasaray s’est montré intéressé cet été, l’OL pourrait finalement rafler la mise.…

TB pour SOFOOT.com