Un derby vire au chaos en RD Congo après un nouveau vol de serviette

Une histoire de serviette, encore. Le derby de Lubumbashi s’est terminé dans le chaos en République démocratique du Congo. Tandis que Le Tout Puissant Mazembe recevait le FC Saint-Éloi Lupopo ce dimanche, pour un match entre le leader et le dauphin du championnat, une bagarre entre supporters des deux clubs a entraîné la fin de la rencontre dès la 45 e minute.

Une nouvelle histoire de serviette

Vingt minutes avant le début du match, d’après les vidéos relayées sur les réseaux, les supporters envahissaient déjà le stade de Kamalondo. Malgré ce climat tendu, les organisateurs ont poussé pour que la rencontre commence dans une ambiance électrique.…

AR pour SOFOOT.com