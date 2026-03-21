Les Lyonnaises assurent l'essentiel face à Fleury
Fleury 91 0-2 OL Lyonnes
Buts : Dumornay (36 e ), Diani (45 e ) pour les Fenottes
De bon augure avant la Ligue des champions. Toujours invaincu en championnat cette saison, l’OL Lyonnes visait un 16 e succès en 18 rencontres en Première Ligue sur la pelouse de Fleury. Mission accomplie pour les Fenottes qui ont donc enchaîné une 10 e victoire consécutive toutes compétitions confondues et sont déjà assurées de terminer premières de la saison régulière.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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