La Juve bute sur Sassuolo et perd du terrain

La Juve bute sur Sassuolo et perd du terrain

Juventus 1-1 Sassuolo

Buts : Yıldız (14 e ) pour les Bianconeri // Pinamonti (52 e ) pour les Neroverdi

La Ligue des champions, ça se mérite. Engagée dans une lutte sans merci pour une qualification en C1 en vue de la saison prochaine, la Juventus a réalisé une très mauvaise opération en concédant le nul à domicile contre Sassuolo (1-1) . Kenan Yıldız avait pourtant très bien lancé les siens, servi sur un plateau par Francisco Conceiçao à l’issue d’une belle chevauchée (1-0, 14 e ) .…

TB pour SOFOOT.com