Le PSG punit Nice et récupère le fauteuil de leader
Dans un duel déséquilibré entre le Paris Saint-Germain, 2e et Nice, 15e, les Parisiens sont finalement sortis vainqueurs de la rencontre (0-4) après un match où les détails ont joué en leur faveur. Une réussite aussi bien sportive que comptable avant la trêve internationale puisque le PSG a finalement récupéré la première place du classement.
OGC Nice 0-4 Paris Saint-Germain
Buts : Mendes (42 e SP), Doué (49 e ), Fernández (81 e ), Zaïre-Emery (86 e ) pour les Parisiens
Expulsion : Ndayishimiye (61 e ) côté Niçois …
Par Léna Bernard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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