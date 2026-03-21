Le PSG punit Nice et récupère le fauteuil de leader

Le PSG punit Nice et récupère le fauteuil de leader

Dans un duel déséquilibré entre le Paris Saint-Germain, 2e et Nice, 15e, les Parisiens sont finalement sortis vainqueurs de la rencontre (0-4) après un match où les détails ont joué en leur faveur. Une réussite aussi bien sportive que comptable avant la trêve internationale puisque le PSG a finalement récupéré la première place du classement.

OGC Nice 0-4 Paris Saint-Germain

Buts : Mendes (42 e SP), Doué (49 e ), Fernández (81 e ), Zaïre-Emery (86 e ) pour les Parisiens

Expulsion : Ndayishimiye (61 e ) côté Niçois …

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com