Claude Puel fustige la VAR
Pas content, pas content. Alors que les Niçois parvenaient à tenir en échec le PSG, l’arbitre de la rencontre, Willy Delajod, a accordé un penalty au PSG après consultation de la VAR, transformé par Nuno Mendes, juste avant la pause. Une décision qui a fait fulminer Claude Puel à la mi-temps au micro de Ligue 1+ .
Après quelques minutes de confusion suite à une main, la décision a été prise : penalty 🖐️ Logique selon vous ?#OGCNPSG pic.twitter.com/IDWm5hYRiT…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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