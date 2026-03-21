Claude Puel fustige la VAR

Pas content, pas content. Alors que les Niçois parvenaient à tenir en échec le PSG, l’arbitre de la rencontre, Willy Delajod, a accordé un penalty au PSG après consultation de la VAR, transformé par Nuno Mendes, juste avant la pause. Une décision qui a fait fulminer Claude Puel à la mi-temps au micro de Ligue 1+ .

Après quelques minutes de confusion suite à une main, la décision a été prise : penalty 🖐️ Logique selon vous ?#OGCNPSG pic.twitter.com/IDWm5hYRiT…

LB pour SOFOOT.com