Un derby francilien à l'affiche du 7e tour de la Coupe de France
De beaux derbys en vue. Qui dit 7 e tour de la Coupe de France dit entrée des clubs de Ligue 2 . Cela va donc nous donner quatre confrontations entre des clubs de deuxième et de troisième division : Dunkerque-Quevilly Rouen, Dijon-Orléans, Versailles-Rodez et peut-être l’affiche la plus intéressante de ce tirage : le derby entre le Red Star et Paris 13 Atletico .
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