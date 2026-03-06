Boulogne se donne de l'air, Rodez reste au contact du haut de tableau, Pau cale contre Bastia

La lutte pour le maintien bat son plein. Pour ce multiplex de la 26e journée qui concernait quasiment toutes les équipes de la seconde moitié du classement, c’est Boulogne qui a signé la performance la plus marquante face à Amiens (3-2), les Nordistes prennent ainsi sept points d’avance sur Amiens, leur adversaire du soir, barragiste. Avec leurs succès, Montpellier bascule dans la première partie de tableau tandis que Rodez reste au contact des playoffs pour la montée en Ligue 1.

Boulogne a signé un succès précieux face à Amiens pour mettre à distance ses adversaires dans la course au maintien (3-1). Si les Amiénois ont pris les commandes tôt dans la rencontre grâce Ibou Sané (0-1, 10 e ) , l’expulsion de Skelly Alvero peu après la demi-heure de jeu a largement changé la dynamique du match (36 e ). Corentin Fatou d’abord a permis aux Nordistes de revenir à hauteur de leurs homologues (1-1, 42 e ) , Jérôme Roussillon a permis à l’USBCO de prendre les devants après avoir couronné son match difficile par un CSC (2-1, 58 e ) . Samuel Ntamack, entré juste avant l’heure de jeu a fait renaître l’espoir du côté des Samariens (2-2, 73 e ) , avant que Noah Fatar ne vienne crucifier les ambitions amiénoises quatre minutes plus tard (3-2, 77 e ) et ne libère définitivement Boulogne au bout du temps additionnel (4-2, 90 e +6) . Coup de maître des joueurs de Fabien Dagneaux qui remontent à la 12 e place et mettent Amiens, barragiste à sept points.…

LB pour SOFOOT.com