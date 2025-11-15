Un demi-finaliste sortant déjà éliminé de la Coupe de France
Le Festival de Cannes n’aura pas lieu cette année.
Surprise de la saison dernière en Coupe de France, l’AS Cannes n’atteindra pas une seconde fois consécutive le dernier carré de la compétition . Et pour cause, le premier club professionnel de Zinédine Zidane, qui évolue en National 2, a pris la porte dès le 7 e tour après une défaite contre Annecy (1-2) , pensionnaire de Ligue 2.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
