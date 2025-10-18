Un défenseur très convoité officiellement sur le marché
La vie de Palace, ça lasse.
Il n’y a plus de doute. En fin de contrat en juin, Marc Guehi quittera Crystal Palace en 2026 . Le coach des Eagles Oliver Glasner l’a confirmé devant la presse : « Marc nous a déjà fait savoir qu’il ne souhaitait pas signer un nouveau contrat. Le club a proposé un nouveau contrat à Marc mais il a répondu qu’il voulait faire autre chose, et c’est normal. » …
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer