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PSG - Liverpool : prends ta place pour la soirée projection So Foot !
information fournie par So Foot 27/03/2026 à 12:50

PSG - Liverpool : prends ta place pour la soirée projection So Foot !

PSG - Liverpool : prends ta place pour la soirée projection So Foot !

Paris peut-il le refaire ? Une 2ème année d’affilée ? Pour le savoir, viens mater le 1/4 de finale aller mercredi 8 avril à notre soirée spéciale avec grand écran & vivre la Ligue des Champions façon So Foot, dans la meilleure ambiance de Paris.

Grande nouveauté pour ce premier acte : on le projettera dès 19h dans le Loft de 350 places de la mythique salle de La Bellevilloise , avec toujours quiz d’avant match, cadeaux à gagner, chants, maillots, écharpes, lumières aux couleurs du PSG, hymne du club dans les enceintes et plein d’autres surprises = l’ambiance du stade sans y être !

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com

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