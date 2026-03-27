Casemiro plaide à son tour pour un retour de Neymar en sélection

Encore du lobby… Après la défaite 2-1 du Brésil face à la France en préparation du Mondial, le capitaine de la Seleção , Casemiro, a, à son tour, plaidé pour que Neymar soit de la partie cet été . « Nous connaissons les qualités de Neymar. Il est indispensable à n’importe quelle équipe nationale, et surtout quand il est en forme, il fait partie des meilleurs au monde », pose le milieu de Manchester United.

En forme, il est vrai que Neymar peut changer le cours d’un match. Mais « en forme », il ne l’a plus été depuis bien longtemps. Depuis sa rupture des ligaments croisés en 2023 , le Ney’ peine à retrouver le rythme. Il avait tout de même fait son retour avec Santos en février.…

EA pour SOFOOT.com