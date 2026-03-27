La promesse de Scaloni à Messi

Alors que l’Argentine s’apprête à disputer son premier match amical de l’année face à la Mauritanie dans la nuit de ce vendredi à samedi, Lionel Scaloni a lâché une petite déclaration d’amour envers Leo Messi . Le type affiche clairement la couleur : il veut voir l’octuple Ballon d’or à la prochaine Coupe du monde . Une décision qui ne semble pas totalement lui revenir compte tenu de l’âge de La Pulga et de son calendrier avec l’Inter Miami (un Mondial, ça se refuse?).

🇦🇷🗣️ Scaloni : "Je ferai tout mon possible pour que Messi soit à la Coupe du monde"#beINSPORTS pic.twitter.com/2Y3eywlnUC…

SW pour SOFOOT.com