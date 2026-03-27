L’incroyable occasion raté de Luis Suárez face à la Croatie

Un Pistolero maladroit. Défaite par la Croatie en match amical, ce jeudi soir (1-2), la Colombie a vu sa série de matchs sans défaite s’arrêter à neuf.

Les Cafeteros peuvent en vouloir à Luis Suárez , son avant-centre. À la 28 e minute de jeu, le joueur du Sporting ne se met pas en évidence de la meilleure manière. L’ancien buteur de l’OM est en position de marquer dans le but vide après un centre de Luis Díaz, mais le ballon file devant son pied gauche pour arriver jusqu’à un Daniel Muñoz, dont la tentative en angle fermée, tape le poteau extérieur.…

CT pour SOFOOT.com