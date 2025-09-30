Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Un défenseur incertain dans le groupe pour OM-Ajax
information fournie par So Foot•30/09/2025 à 13:07
Un défenseur incertain dans le groupe pour OM-Ajax
Avec ou sans Leo ?
Dans le cadre de sa
deuxième rencontre de Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam ce mardi soir,
l’Olympique Marseille a dévoilé son groupe de
21 joueurs convoqués
pour son retour en C1 à la maison.…
Merci le ministère ! Pour son retour en Ligue des champions, le Vélodrome ne rigole pas. Plus de 65 000 supporters sont attendus pour la réception de l’Ajax Amsterdam , un chiffre qui pourrait encore évoluer d’ici le coup d’envoi à 21 heures.… SF pour SOFOOT.com ...

L’envol sera de courte durée. L’ancien défenseur du FC Nantes, Oswaldo Vizcarrondo, a été nommé lundi sélectionneur intérimaire de la sélection vénézuélienne. Jusqu’ici à la tête des équipes jeunes de son pays, le Vénézuélien de 41 ans réalise son rêve et va désormais ...

Validé par le Z. Buteur sur l’égalisation de Lecce face à Bologne lundi soir (2-2), le jeune attaquant Fransesco Camarda fait parler de lui. Annoncé comme un prodige du football italien depuis plusieurs années, ce buteur de 17 ans avait inscrit plus de 500 buts ...

Amour, gloire et beauté. Retour, espoir et forfait. À un petit jour d’affronter le FC Barcelone en Ligue des champions , le PSG a annoncé ce mardi matin son groupe qui sera du déplacement à Montjuïc. Comme prévu, ce sera sans Ousmane Dembélé et Marquinhos, mais ...

