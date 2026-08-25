Un défenseur de Naples débarque à Lorient
De port en port. Lorient a officialisé ce mardi l’arrivée de Nosa Obaretin en provenance de Naples. Le défenseur central italien de 23 ans débarque chez les Merlus sous la forme d’un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat. Une nouvelle recrue pour renforcer l’arrière-garde bretonne, quelques jours après le 0-0 ramené de Nice lors de la première journée de Ligue 1.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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