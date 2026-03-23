Un défenseur de moins pour le Brésil avant d’affronter la France

Un défenseur de moins pour le Brésil avant d’affronter la France

L’infirmerie en surchauffe. Arsenal, finaliste malheureux ce dimanche face à l’impériale Manchester City en League Cup (2-0), voit ses absences s’accumuler. Comme son coéquipier William Saliba, Gabriel Magalhães est forfait à son tour . Le Brésilien ne rejoindra pas la sélection en raison d’une douleur au genou. Le défenseur des Gunners est devenu indispensable dans la rotation d’Arteta, peut-être trop, puisque l’ancien Lillois a dû tirer sur la corde cette saison.

O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, está fora dos amistosos contra França e Croácia. Após o jogo nesse domingo (22) contra o Manchester City, pela final da Copa da Liga Inglesa, o atleta se queixou de dores no joelho direito. Exames de imagem constataram que Gabriel… pic.twitter.com/huJKpbych4…

AR pour SOFOOT.com