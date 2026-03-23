Nainggolan ira devant le tribunal correctionnel

Le coup de filet, mais pas comme on en a l’habitude. Radja Nainggolan devra finalement comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles dans le cadre d’un dossier de trafic international de drogue , indique ce lundi le parquet.

En 2025, l’ancien international belge avait été arrêté et mis en examen pour participation à une organisation criminelle. L’enquête portait sur des faits présumés d’importation de cocaïne depuis l’Amérique du Sud via le port d’Anvers. Plus de 40 kilos auraient été vendus à Bruxelles . Néanmoins, le Ninja n’a jamais été soupçonné d’implication dans le trafic de drogue. Il sera jugé pour blanchiment d’argent.…

EA pour SOFOOT.com