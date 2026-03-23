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On connaît la date et l’heure de PSG-Nantes
information fournie par So Foot 23/03/2026 à 17:44

On connaît la date et l’heure de PSG-Nantes

On connaît la date et l’heure de PSG-Nantes

On sait quand David affrontera Goliath. Alors que le PSG a officiellement demandé le report de sa joute contre le RC Lens, voilà que la date et l’heure du match contre le FC Nantes sont connues. La LFP vient en effet d’indiquer que les hommes de Luis Enrique recevront ceux de Vahid Halilhodžić le mercredi 22 avril prochain à 19 heures . Ce match a été reporté parce qu’il était placé entre les manches aller et retour des 8es de finale de Ligue des champions contre Chelsea.

Pas le premier PSG-FCN reporté

Une nouvelle fois, le FC Nantes fait office de paillasson bon samaritain pour le PSG. L’an passé, les choses n’ont pourtant pas été si terribles pour les Canaris. La bande de Johan Lepenant s’était offert le point du nul en fin de match (1-1) contrariant les futurs champions d’Europe 2025. Un point qui, aujourd’hui, serait plus que précieux pour espérer talonner le barragiste auxerrois qui avance cinq points devant.…

SW pour SOFOOT.com

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