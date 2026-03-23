On connaît la date et l’heure de PSG-Nantes
On sait quand David affrontera Goliath. Alors que le PSG a officiellement demandé le report de sa joute contre le RC Lens, voilà que la date et l’heure du match contre le FC Nantes sont connues. La LFP vient en effet d’indiquer que les hommes de Luis Enrique recevront ceux de Vahid Halilhodžić le mercredi 22 avril prochain à 19 heures . Ce match a été reporté parce qu’il était placé entre les manches aller et retour des 8es de finale de Ligue des champions contre Chelsea.
Pas le premier PSG-FCN reporté
Une nouvelle fois, le FC Nantes fait office de
paillasson
bon samaritain pour le PSG. L’an passé, les choses n’ont pourtant pas été si terribles pour les Canaris. La bande de Johan Lepenant s’était offert
le point du nul en fin de match
(1-1) contrariant les futurs champions d’Europe 2025. Un point qui, aujourd’hui, serait plus que précieux
pour espérer talonner le barragiste auxerrois
qui avance cinq points devant.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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