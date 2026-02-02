Un contrat courte durée pour Saint-Maximin à Lens

Un ASM qui revient en Ligue 1. Rien à avoir avec l’AS Monaco, mais plutôt avec Allan Saint-Maximin. Comme prévu, l’attaquant de 28 ans a débarqué à Lens dans les dernières heures du mercato hivernal.

Six mois chez les Lensois

Les Sang et Or ont officialisé leur « Bip-Bip » (qui était de la team Coyote, en vrai ?) qui a signé un contrat courte durée de six mois avec le principal concurrent du PSG cette saison pour le titre de champion de France.…

CG pour SOFOOT.com