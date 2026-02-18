information fournie par Boursorama avec AFP • 18/02/2026 à 08:05

Un consortium d'entreprises augmente son offre pour racheter le sidérurgiste australien Bluescope

( AFP / TORSTEN BLACKWOOD )

Un consortium d'entreprises américano-australien a déclaré mercredi avoir relevé son offre de rachat sur le groupe sidérurgiste australien BlueScope Steel, valorisant l’entreprise à 15 milliards de dollars australiens (9 milliards d'euros).

L'américain Steel Dynamics s'est associé à SGH, une société australienne opérant dans l'industrie, l'énergie et les médias pour racheter BlueScope Steel.

Steel Dynamics en est à sa quatrième tentative d'acquérir ses activités sidérurgiques aux Etats-Unis. Selon le plan du consortium, SGH rachèterait BlueScope Steel, puis revendrait les activités nord-américaines du groupe à Steel Dynamics.

Le groupe a affirmé dans un communiqué que cette offre conjointe était la "meilleure et la dernière" pour racheter 100% de BlueScope Steel. Selon eux, l'offre représente une "proposition de valeur convaincante" pour les actionnaires de BlueScope.

Les actions BlueScope ont grimpé de 2,9 % tandis que celles de SGH ont augmenté de 1,2 % en début d'après-midi à la Bourse australienne.

Le sidérurgiste a rejeté le mois dernier une offre de rachat de 13,2 milliards de dollars australiens (7,56 milliards d'euros) de la part du même consortium.

L'entreprise basée à Melbourne "revoit et évalue" cette dernière offre, mais selon les analystes du cabinet RBC Capital Markets, la dernière offre ne répond probablement pas à l’évaluation que BlueScope fait de sa propre valeur.

BlueScope Steel, qui compte plus de 16.500 employés dans 15 pays, est issu d'une scission des actifs sidérurgiques du géant minier australien BHP en 2002.