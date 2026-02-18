Le nombre de créations d'entreprises en France quasi stable en janvier, selon l'Insee

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le nombre de création d'entreprises a très légèrement augmenté en janvier par rapport à décembre, progressant de 0,1%, indique mercredi l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Cette stabilisation, tous types d'entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets de jours ouvrables, intervient après un rebond (+4,1%) en décembre.

Dans le détail, les créations de sociétés et les immatriculations de micro-entrepreneurs continuent d'augmenter, mais plus modestement qu'en décembre, respectivement de 1% et 0,8%, tandis que les créations d'entreprises individuelles classiques se replient assez nettement, de 6,4%. Le mois dernier, cette catégorie avait connu un bond important (+16,3%).

En données corrigées, il y a eu 103.687 créations d'entreprises en janvier, dont 67.374 immatriculations de micro-entrepreneurs, 27.109 sociétés et 9.204 entreprises individuelles classiques, affirme l'Insee.

Secteur par secteur, les créations d'entreprises rebondissent dans la construction (+6,2% en janvier, après une baisse de 1,3% en décembre), accélèrent dans l'information et la communication (+6% après +0,6%) ainsi que l'industrie (+5,2% après 1,8%).

Elles reculent en revanche dans les activités de soutien aux entreprises (-1,8% après +6,9%), l'enseignement, la santé et l'action sociale (-4,6% après 6,3%).

En données brutes, le nombre d'entreprises créées sur les douze derniers mois augmente de 5,9% en glissement annuel, grâce à la hausse des créations de sociétés (+7%) et des immatriculations de micro-entrepreneurs (+6,7%), qui comblent le recule des créations d'entreprises classiques (-2,6).