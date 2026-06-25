Un conducteur fait une dizaine de blessés au Mexique après la victoire face à la Tchéquie

Un conducteur fait une dizaine de blessés au Mexique après la victoire face à la Tchéquie

Dans la nuit de ce mercredi à jeudi, 17 personnes ont été blessées dans la station balnéaire de Cabo San Lucas , au Mexique, lors des célébrations de la victoire du Tri face à la Tchéquie (0-3), rapporte Reuters. D’après le média InfoBae , le principal responsable de cette catastrophe serait un automobiliste « vraisemblablement sous l’influence de l’alcool » .

Le chauffard a été interpellé

Après avoir foncé dans un mur, le conducteur a été interpellé sur les lieux et placé en garde à vue tout en étant hospitalisé en raison de ses blessures. D’après les autorités locales, l’homme aurait voulu se frayer un chemin dans la foule, quand des personnes auraient commencé à frapper sa voiture et à lancer des objets pour bloquer son passage.…

EM pour SOFOOT.com