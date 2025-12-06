information fournie par So Foot • 06/12/2025 à 17:03

Coupe arabe : l’Algérie colle une fessée au Bahreïn

Bahreïn 1-5 Algérie

Buts : Abduljabbar (27 e ) pour les Guerriers du Dilmoun // Berkane (24 e et 48 e ), Benzia (SP, 45 e +7) et Boulbina (30 e et 80 e ) pour les Fennecs

Les Fennecs avaient faim de buts.…

FL pour SOFOOT.com