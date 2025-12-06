Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Coupe arabe : l’Algérie colle une fessée au Bahreïn
information fournie par So Foot•06/12/2025 à 17:03
Coupe arabe : l’Algérie colle une fessée au Bahreïn
Bahreïn 1-5 Algérie
Buts : Abduljabbar (27
e
) pour les Guerriers du Dilmoun // Berkane (24
e
et 48
e
), Benzia (SP, 45
e
+7) et Boulbina (30
e
et 80
e
) pour les Fennecs
