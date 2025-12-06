 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tolisso au Mondial ? L’OL met gentiment la pression à Deschamps
information fournie par So Foot 06/12/2025 à 16:28

Tolisso au Mondial ? L’OL met gentiment la pression à Deschamps

Tolisso au Mondial ? L’OL met gentiment la pression à Deschamps

Une deuxième étoile pour Coco ?

À peine le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 effectué ce vendredi que l’OL a glissé un petit mot doux à Didier Deschamps . Sur X, les Gones ont ainsi demandé au sélectionneur le retour en équipe de France de leur capitaine, Corentin Tolisso : « Didier, tu ne peux pas nous priver d’un duel en Coupe du Monde Corentin Tolisso vs Moussa Niakhaté . » Un clin d’œil gentillet, mais surtout une manière de rappeler que le milieu lyonnais revient sérieusement frapper à la porte.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Coupe arabe : l’Algérie colle une fessée au Bahreïn
    Coupe arabe : l’Algérie colle une fessée au Bahreïn
    information fournie par So Foot 06.12.2025 17:03 

    Bahreïn 1-5 Algérie Buts : Abduljabbar (27 e ) pour les Guerriers du Dilmoun // Berkane (24 e et 48 e ), Benzia (SP, 45 e +7) et Boulbina (30 e et 80 e ) pour les Fennecs Les Fennecs avaient faim de buts.… FL pour SOFOOT.com

  • Le pilote de Formule 1 néerlandais Max Verstappen (Red Bull) après avoir réalisé la pole-position lors du Grand Prix d'Abou Dhabi, dernière épreuve de la saison, sur le circuit de Yas Marina le 6 décembre 2025. ( AFP / Andrej ISAKOVIC )
    F1: Verstappen, en pole à Abou Dhabi, accentue la pression pour le titre
    information fournie par AFP 06.12.2025 16:58 

    Max Verstappen, deuxième du championnat du monde de Formule 1, partira en pole position du Grand Prix d'Abou Dhabi, après avoir signé le meilleur temps des qualifications samedi devant ses deux derniers rivaux pour le sacre, Lando Norris et Oscar Piastri, deuxième ... Lire la suite

  • Ligue 2 : les gros en difficulté
    Ligue 2 : les gros en difficulté
    information fournie par So Foot 06.12.2025 16:07 

    Deux anciens de première division, deux prétendants à la montée… et deux mauvais résultats à domicile, malgré tout. À l’occasion de la seizième journée de Ligue 2, Troyes et Montpellier ont déçu. Le premier, leader du classement avec trois points et un match d’avance ... Lire la suite

  • Deux Emiliano viennent à bout d'Arsenal
    Deux Emiliano viennent à bout d'Arsenal
    information fournie par So Foot 06.12.2025 15:42 

    Aston Villa 2-1 Arsenal Buts : Cash (36 e ) et Buendia (90 e +5) pour Aston Villa // Trossard (52 e ) pour Arsenal L’un se nomme Martinez, l’autre Buendia.… FC pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank