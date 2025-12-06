Tolisso au Mondial ? L’OL met gentiment la pression à Deschamps

Une deuxième étoile pour Coco ?

À peine le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 effectué ce vendredi que l’OL a glissé un petit mot doux à Didier Deschamps . Sur X, les Gones ont ainsi demandé au sélectionneur le retour en équipe de France de leur capitaine, Corentin Tolisso : « Didier, tu ne peux pas nous priver d’un duel en Coupe du Monde Corentin Tolisso vs Moussa Niakhaté . » Un clin d’œil gentillet, mais surtout une manière de rappeler que le milieu lyonnais revient sérieusement frapper à la porte.…

FL pour SOFOOT.com