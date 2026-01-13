Un combattant de MMA parle des « enfants gâtés » du Real Madrid

En espérant qu’il sera calme la prochaine fois qu’il se rendra au Bernabéu. La défaite du Real Madrid en finale de Supercoupe d’Espagne conjuguée à la brouille de la haie d’honneur (et une ribambelle d’autres problèmes aussi) ont eu raison de Xabi Alonso qui a quitté son poste. Dans la foulée, Khabib Nurmagomedov a tenu à livrer son analyse de la situation à la Maison-Blanche.

🚨 Khabib sur Instagram : « Il n'y a rien de tel que la loyauté. Il y a un an, ils le suppliaient, maintenant ils le virent à cause de ses enfants gâtés. Xabi, tu es le MEILLEUR. » pic.twitter.com/z1fXD61wm5…

MH pour SOFOOT.com